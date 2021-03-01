過度性生活容易損傷腎功能？真正的原因其實是「睡眠不足」。一名妙齡正妹因蛋白尿就醫，吃藥之後狀況遲未改善，經醫師詢問才發現，原來女子的男友性慾旺盛，天天都要4、5次，導致女子熬夜、睡眠不足，腎臟因此出狀況，蛋白尿才一直無法改善。

腎臟科醫師洪永祥日前在節目《醫師好辣》分享案例，他曾經碰到一名年輕正妹患者，因蛋白尿（尿中蛋白質濃度過高）求診，原本症狀控制的相當穩定，但某次指數又飆升，拿藥吃了1個月也不見改善，經過詢問，也沒有任何感冒、頭痛、壓力大或是過敏等情形。

就在洪永祥還在思考究竟是什麼原因造成的，女子自己突然開口詢問：「性愛過於頻繁，會不會引起蛋白尿？」。原來，女子最近交了新男友，男友性慾旺盛，往往一天要大戰4、5回，這也讓女子出現失眠、睡眠不足的情況，

洪永祥醫師強調，真正造成蛋白尿變嚴重的原因，不是性愛過度，而是因性愛衍生的失眠、睡眠不足等。他指出，腎臟最害怕熬夜，只要一熬夜，蛋白尿就容易跑出來。找出真正原因後，女子1個月後回診，症狀果然有了改善，洪永祥詢問對方怎麼處理，原來是男友到大陸出差了，女子終於獲得喘息機會。

(中時新聞網)