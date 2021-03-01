港股上市的大陸乳製品巨頭蒙牛乳業1日盤前公告指出，對股東全球最大乳酪製造商達能（Danone）考慮減持蒙牛股份表示理解和尊重。同時蒙牛董事會相信，仍將繼續獲得主要股東中糧集團和丹麥Arla Foods amba的支持。

截至1日上午10時28分，蒙牛股價上漲2.59％至43.5港元。

路透報導，達能2月28日聲明指出，作為投資組合審閱的一部分，與中糧乳業投資達成協議將其透過中糧乳業投資間接持有的蒙牛權益轉換為其直接持股，下一步正考慮減持蒙牛的股份。

目前中糧乳業投資持有蒙牛約31.25％的權益。上述轉換受限於監管批准，一旦完成，達能預期將持有蒙牛約9.82％的直接股權，而中糧乳業投資的持股將減少至約21.43％。

中糧乳業投資為一家由中糧集團控制、Arla參與投資的企業，並仍將是蒙牛的最大單一股東。蒙牛表示，董事會相信，中糧集團和Arla將繼續信任並全力支持董事會和蒙牛高層。蒙牛又指，董事會相信蒙牛對於未來的業務戰略和計畫不會因達能的上述安排而發生改變。

(工商 )