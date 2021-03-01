UFC格鬥拳手考溫頓(Colby Covington)至今仍不肯放過湖人球星詹姆斯(LeBron James)！考溫頓揚言要在擂台上揍扁詹姆斯之後，美國時間2月28日也就是黑人月的最後一日他推文嗆聲：「你什麼時候才要談談香港問題？喔對，你不能，因為你是中國操控的布偶(指套娃娃)！」

最近詹姆斯在跟足球明星「瑞典神塔」伊布拉希莫維奇(Zlatan Ibrahimovic)隔空叫囂，伊布批評運動明星不要把政治帶入球場，「你擅長打球就好好打球，你不是政治家。」

詹姆斯則堅定回應：「看到那些錯誤的事，我永遠不會閉嘴，我宣揚種族平權、社會正義、反對投票壓制。身為其中的一分子，我很了解社會的問題。我的學校裡還有300多個孩子等著我為他們發聲，你們不該針對我，我有做過功課。」詹姆斯的出身並不好，他來自貧困的單親家庭，他親身經歷過很多事情。

考溫頓據此再嗆詹姆斯：「你靠著小孩子玩的遊戲(籃球)成為億萬富翁，一邊大談社會正義，一邊壓榨中國工廠裡的女工幫你生產商品，渾球。」

費城七六人總裁莫瑞(Daryl Morey)在2019年推文評論香港事件而讓火箭隊、甚至整個聯盟與大陸球迷關係惡化，詹姆斯因為出來譴責莫瑞，讓一些球迷非常不諒解，罵他是「中國詹」。詹姆斯對此已解釋過，他不評論不熟悉的東西，但是對於美國國內的種族不平等，他永遠不會閉嘴。林書豪同時也發聲力挺詹姆斯。

(中時新聞網)