高雄市一名男子小李（化名）與男網友前年相約發生性行為，他趁對方睡著時，用生日數字成功解鎖對方手機，發現其已有男友，憤而偷拍對方裸照給正宮，他在訊息中表示，「也許你們是開放性關係，但我無法接受第一次見面就喊我老公，還要求無套的對象」；法院最後認定他妨害隱私，判5月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，小李與1名男網友在網路上認識後，2人相約在前年2月24日見面發生性關係，不料對方完事睡著後，他拿起對方手機，並嘗試以對方的生日為密碼欲解鎖手機，果真解鎖後，他發現對方原來早有伴侶，氣不過之下，決定偷拍對方全裸照片3張傳給正宮。

小李透過男網友的手機對其正宮說，「偷用別人手機雖然很不道德，稍微翻閱一下紀錄，加上他刪除與我的對話來看，您應該是他正宮男友」，他說是對方先在網路上約砲，他因為認為對方謊報年紀，才偷偷解鎖手機；小李說，「如果你們是開放性關係，也許你不在意，但我無法接受第一次見面就喊我老公，還要求無套的對象，所以我會與他斷絕任何聯絡」。

該男網友事後發現此事決定提告，小李則說拍攝照片目的，是為向對方男友告知劈腿真相。法院認為，即便知道對方有交往對象，也應該以理性方式處理人際關係，而非竊錄告訴人身體隱私部位照片後傳送他人，依無故破解他人使用電腦之保護措施罪、無故以照相竊錄他人身體隱私部位罪，判小李5月徒刑，得易科罰金。不得上訴。

(中時新聞網)