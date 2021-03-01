袁惟仁和前妻陸元琪育有的女兒在校被霸凌，決定讓女兒轉學時，卻發現導師居然叫學生把女兒的球鞋丟棄，將此事公開後，被假帳號留言攻擊，陸元琪氣到把所有留言截圖存證反擊，並將與班導的私訊對話PO上網，連許常德都來關注，替陸元琪打氣：「繼續討論，不用怕。」

陸元琪1月份曾說女兒因某個恐怖因素無法去學校上課，她上周前往學校去除學籍，將問題歸咎在自己和孩子身上，認為要求自己比別人有效，與學校八字不合離開就好，哪知同學拿著女兒球鞋歸還，一問才知班導下令叫同學把女兒的鞋丟進垃圾桶，此作法讓陸元琪感到不舒服，便於27日在臉書公開。

未料有一支假帳號留言批評女兒無視校規，擅自改裙子長度，並嘲諷學校肯收女兒已經很好心，質疑陸元琪炒新聞，酸溜溜的說：「當初妳直播說沒錢的時候，女兒去美髮發的限動是香奈兒包，真的滿窮困的，完全看不出是負債的狀況」。面對一連串的指控，陸元琪留言回擊：「校規我看過了，沒有裙子的部份，我的女兒被同學關係霸凌還有被某老師動粗抓傷手臂，以及國中部主任體罰」至於香奈兒包，是袁惟仁先送給陸元琪，離婚後她再轉送給女兒，並不覺得有錯。

想不到又被同支假帳號開噴：「造謠耶這位公眾人物，老師明確的請同學帶回去給你們，還說要丟掉」。陸元琪氣炸還原過程，「當天知道鞋子被丟，我訊息老師老師沒讀沒理我，等我發了那篇文章後，她訊息我，我封鎖她了」並公開與班導的私訊對話，老師聲稱那雙鞋子因搬動桌椅常「跑出來流浪」，教室又潮濕、周圍長滿蜘蛛絲，加上沒聽說陸元琪要拿回東西，考量部份學生有過敏體質，「所以請同學丟了」直接打臉假帳號。

陸元琪認為這個假帳號背後的真實身份疑似跟老師有關，暗諷態度跟她之前交手過的師長們一樣，並PO文強調從來沒講出學校名稱，「心虛來想在我粉專掩蓋什麼也真的太沒有智慧，心虛到把學校講出來我也是給你拍拍手，這所學校怎麼樣不需要我說嘴，我更不需要用學校的爛事來打知名度」她生氣的向老師放話：「這些對孩子體罰跟粗語還有言語霸凌的老師們，你們自己檢討吧！我們已離開，不要逼我把所有的事說出來！再來挑釁我就公佈一切的一切！」

(中時新聞網)