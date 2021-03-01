今天是228連假最後一天，預估全天交通量為114百萬車公里。高公局表示，今天0-5時國道交通量為5.8百萬車公里，為平日的1.6倍，截止上午7時，交通量為8.7百萬車公里。根據即時路況顯示，國5北上宜蘭至坪林，自上午10時起開始湧入車潮，時速已降至40公里。

高公局預判，今日下午時段，包括：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪，國5頭城-坪林等將出現壅塞，建議北向用路人儘量於上午時段出發。省道路況，公路總局指，注意台9線礁溪、台9線蘇花路廊、台1線水底寮、台61線鳳鼻等為易車多或壅塞路段。

今日疏導措施，包括：全日封閉國1埔鹽系統及西濱北向入口、14-21時國5蘇澳至頭城之北向入口高乘載管制、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

至於昨天全日交通量，高公局表示，為113.9百萬車公里，是平日的1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，是平日的1.2倍。昨日下午車多路段，除國1北向頭份-湖口，國3北向茄苳-寶山、關西-鶯歌系於23時紓解，國5宜蘭-坪林於凌晨1時紓解以外，其餘路段大致正常。昨日省道路況，有部分風景區，如：台2乙線淡水及台18線阿里山路段都有車多情形。

(中時 )