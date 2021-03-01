歐陽龍、傅娟所生二女兒歐陽娜娜，夾帶兩岸最知名星二代名氣進演藝圈發展，這些年更是將演藝事業重心全放在大陸，多次登上官媒舞台，也是各大頒獎典禮、節日晚會爭相邀約的人氣嘉賓，憑藉高人氣賺進大把鈔票，昨(2/28)她受邀參加「2020微博之夜」晚會，親自操刀紅毯造型，不料直播播出，被網友發現身材圓潤了些，慘爆毒舌批評：「是過年吃太好嗎？」。

歐陽娜娜以才華美少女形象在大陸走紅，人氣水漲船高，而她自將演藝重心移往對岸後，真人秀、代言、廣告等邀約更是翻倍，日前還突破出道7年來最大尺度，挑戰內衣廣告，婀娜身材與大長腿超吸睛，因此被取了「歐陽辣辣」這個暱稱。

典禮紅毯採直播播出，網友發現歐陽娜娜疑似變圓潤，譏她過年吃太好。(翻攝自微博)

而這回出席「微博之夜」盛典，先前出演過真人秀《潮流合夥人》的歐陽娜娜，抓住機會展現穿搭實力，在典禮開始前便發了Vlog，表示這回出席晚會的整體造型，是她自己操刀的，挑了一件略長的黑色寬鬆西裝外套，內搭同色系平口緊身迷你裙洋裝，腳上踩了黑色高跟鞋，還畫了紅唇濃妝，有別於過去的青春朝氣，展現出成熟女人風，歐陽娜娜透露穿搭理念，是希望營造俐落感。

而另一個挑戰，是歐陽娜娜要在當天拍Vlog，並於同一天發布，同時還要自己拍「出發圖」，包含發想姿勢、抓鏡位都獨立完成，連場景佈置跟打燈都是自己橋，工作人員只給予最小限度的協助，不料忙了一整天，歐陽娜娜終於踏上典禮紅毯，直播鏡頭真實展現她的模樣，被網友發現歐陽娜娜跟前些時候的外型似乎有些落差，「無語，是不是變胖了啊」、「過年吃太好嗎」、「壯壯的哈哈哈」，但也有人幫緩頰，覺得娜娜太瘦不好看，加上挑戰較寬大的衣服，難以凸顯身材優勢，也表示鏡頭顯胖，她本人應該好看很多，至少膠原蛋白滿滿的臉蛋，還是相當幼嫩美麗的。

(中時新聞網)