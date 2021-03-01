儘管陣中得分王里德前役受傷退場，桃園領航猿仍然搶在本季PLG球員註冊截止日(2月28日)之前，搶先註冊了新洋將喬登，以及旅美後衛丁聖儒，接下來就看這兩名新援何時可以登錄上場，屆時領航猿也可以重新補齊3名洋將，避免出現比賽僅剩單洋將撐場面的尷尬狀況，聯盟也在1日公布最終版本的4隊登錄名單。

PLG官方1日公布新聞稿內容如下，「P.LEAGUE+ 2020-21賽季於2月28日截止球員註冊，桃園領航猿新註冊本土球員丁聖儒及外籍球員喬登(Jordan Chatman)。最終各隊本季確認註冊名單如下，台北富邦勇士14本土3洋將、桃園領航猿13本土3洋將、新竹街口攻城獅15本土3洋將、福爾摩沙台新夢想家12本土3洋將。」

喬登是2019年NBA落選球員，上季曾在羅馬尼亞聯賽打球，不過他有來過台灣的經歷，曾在2012到14年期間，以傳教士身分來台學習中文，可是接下來他在何時可以加盟還須觀察；至於先前就讀美國聖方濟大學，且在UBA上個學年度幫助中原大學晉級男一級的丁聖儒，則有機會補強領航猿後場戰力。

(中時 )