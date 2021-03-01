大聯盟春訓熱身賽首日，堪薩斯皇家隊就主動與內野手多希爾（Hunter Dozier）簽下延長合約，總計4年2500萬美元，第5年球團還有1000萬美元的選擇權。

多希爾在2016年升上大聯盟，2019年表現最佳，出賽139場擊出146支安打，包括26轟，有84分打點，打擊2成79也夠水準。去年球季因為確診新冠肺炎無法趕上開幕戰，在縮水為60場的球季共出賽44場，打擊率2成28，有6轟、28分打點，不如前年耀眼。

多希爾在守備上可擔任一壘、三壘和外野手（大都站右外野），屬於中長程打者，今年皇家簽下山塔納（Carlos Santana）、貝寧坦迪（Andrew Benintendi）補強一壘和外野守備，多希爾開季將擔任先發三壘手。

此外，簽下這張延長合約對皇家隊比較有利，因多希爾的資歷已超過3年，去年球季結束起有3次薪資仲裁機會，資歷滿6年後的前2次自由球員機會也都被這張合約涵蓋。而皇家只須支付2500萬美元就可以綁住多希爾直到33歲，可說是相當合算的一紙合約。

(中時 )