一名小學生把「窮」字寫太開，乍看之下好似「內射」兩字，把網友全逗樂了。（翻攝PTT）

網上流傳許多小朋友無厘頭的作業簿，有些內容常讓家長、老師看得哭笑不得。一位鄉民日前分享小學生的作業簿，這位小朋友不小心把「窮」字寫錯，甚至把部首分太開，乍看之下宛如「內射」二字，意外鬧出笑話。

一名鄉民2月26日在批踢踢笨板上發文，內文指出，她轉發一位擔任國小老師的朋友貼文，圖片中為小學生的國文習作簿，題要寫著「根據提示，填寫課文內容」，仔細一看，小學生在故事背景人物的空格中填上「窮和尚、富和尚」，但窮字為上下合體字，結構為上穴下躬，穴要寫得較扁並緊黏躬字，但小學生誤將兩字分太開，還把躬字寫成射，乍看之下成為一個詞語「內射」。

習作簿上另外一題的窮字同樣寫錯，用大人的視角看起來就像「內射和尚想去海南拜佛」，題目的上頭還標著「心動不如行動」的標題，原PO在文末打趣地寫下，「底迪我懷疑你在開車…而且是開大車」。

文章曝光網路後，不少鄉民在留言區幽默回應，「窮寫太開XD」、「寫作窮唸做內射」、「寫太開了啦！老師怎麼沒有怒擦破紙」、「內射和尚和富和尚哪個好」、「我知道！因為沒錢買套套所以！」、「排隊面壁，牆壁好擠…欸？」、「就算寫成穴射好像也沒好到哪」、「這不是寫太開而已，右下是弓為什麼變寸」、「小小年紀口味這麼重」、「看推文才懂原來是寫窮」。

(中時新聞網)