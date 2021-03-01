喬許歐康納（Josh O'connor）奪得視帝的殊榮。（摘自微博）

凱薩琳歐哈拉（Catherine O’Hara）擊倒莉莉柯林斯拿下喜劇類視后。（摘自微博）

第78屆金球獎頒獎典禮台灣時間今（1日）上午9點登場，受新冠肺炎疫情影響，本屆金球獎首度在美國東西岸2個現場同步舉行，紐約和加州分別由蒂娜費（Tina Fey）、艾咪波勒（Amy Poehler）主持，只有部分頒獎人到現場，入圍者們在家中透過網路直播等待開獎。

電視方面，Netflix影集《王冠》（The Crown）橫掃戲劇類影集3項大獎，不僅榮獲最佳電視劇，飾演「黛安娜王妃」的艾瑪科林（Emma Corrin）首度入圍就獲肯定，打敗飾演婆婆「英國女王」的奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）拿下視后，飾演「查爾斯王子」的喬許歐康納（Josh Oconnor）也奪得視帝的殊榮，這對「皇室怨偶」也開心地在發表得獎感言時互相感謝對方，連飾演「柴契爾夫人」的吉莉安德森（Gillian Anderson）也獲最佳女配角。

音樂或喜劇類影集的部分，《富家窮路》（Schitt’s Creek）打敗在典禮前爆出賄賂評審風波的《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）奪得最佳電視劇，凱薩琳歐哈拉（Catherine O’Hara）擊倒莉莉柯林斯（Lily Collins）拿下視后，視帝則由《泰德拉索》（Ted Lasso）的傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）抱走。

(中時 )