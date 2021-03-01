大陸日前突然通知我方，因多次檢出介殼蟲，自3月起暫停台灣鳳梨輸入；行政院長蘇貞昌當天在立法院備詢時，對此回應，「我們定調為檢疫的理由」，不升高為政治層次。針對蘇貞昌此次對大陸禁台灣鳳梨的態度，網友解讀：根本是軟了！

大陸上月26日突宣布3月起禁止台灣鳳梨進口，藍委林為洲當天在立院質詢蘇貞昌，如果大陸的政策如果是朝向「窮台」的方向，鳳梨會不會只是開頭而已？蘇貞昌回應，「我們定調為檢疫的理由，不升高為政治層次」。

行政院後來針對大陸禁我鳳梨一事亦表示，去年11月前僅有13筆被稱有害生物的問題，占大陸輸出比例非常低，合格率高達99.7％，且微恙爭議是可以處理，透過蒸薰方式就能處理有害生物，陸方臨時暫停進口，是對台灣農民不公平對待。農委會防檢局則強調，我方已採行有效強化措施，再次建議盡速展開雙邊技術性視訊或實體會議討論，並依國際規範即刻取消暫停台灣鳳梨進口措施。

對於蘇貞昌和行政院聚焦在檢疫問題上，宅神朱學恒昨（2月28日）在臉書po出相關新聞報導，引發網友熱烈解讀。不少網友紛在宅神臉書留言表示，「臉好響」、「軟了」、「不軟行嗎？後面還一堆水果排隊等你勒」。

而《中時》在2月28日的報導則分析指出，這次大陸禁止台灣鳳梨輸入，蔡政府有別以往逢中必反、強烈譴責的態度，蘇貞昌趕緊定調，鳳梨禁運事件視為檢疫理由，而不是提升到政治層次，連執政黨立委雖強烈批評大陸打壓，一貫用養套殺手法對待台灣農民，但態度也與政院一致，希望向WTO申訴，貿易問題透過貿易手段解決。

(中時新聞網)