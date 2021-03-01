陸全國政協會議 3／4北京登場 11:392021/03/01 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為大陸全國政協十三屆第三次會議閉幕會。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1日召開的大陸全國政協十三屆常委會第十五次會議決定，中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第四次會議4日在北京召開。 新浪財經報導，主要議程是，聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協十三屆三次會議以來提案工作情況的報告。列席大陸第十三屆全國人民代表大會第四次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案。 促轉會委員遭爆 15次會議只到3次 社評／大陸突破美國科技圍堵的思路 (工商 ) #十三屆 #全國政協 #召開 #中國人民 #政治協商會議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京清華招台生 須雙語自我介紹 04:102021/03/01 社會新聞 社評／務實處理兩岸鳳梨風波 04:102021/03/01 焦點新聞 美中戰略競爭 拜登總動員 04:102021/03/01 焦點新聞 川普係金ㄟ CPAC發表壓軸演說 04:102021/02/28 國際大事 促轉會委員常請假 藍委轟廢掉 04:102021/03/01 政治要聞 拚竹市長初選 國民黨3雄動作頻頻 04:102021/03/01 地方新聞 大陸人均GDP 連2年逾1萬美元 04:102021/03/01 產業財經 應對前歐巴馬團隊 大陸老臣回鍋 04:102021/03/01 焦點新聞 共和黨人籲美抵制北京冬奧 聲量漸高 10:012021/03/01 國際 大陸兩會4日起登場 11日閉幕 04:102021/03/01 產業財經 放棄對華接觸 美國將犯大錯 04:102021/03/01 焦點新聞 兩岸熱門新聞 大陸交通藍圖 擬建福州通台北高鐵 - 焦點新聞 - 旺報 禁鳳梨根本不算牌 環時：還有什麼牌留民進黨去做噩夢吧 - 兩岸 - 旺報 應對前歐巴馬團隊 大陸老臣回鍋 - 焦點新聞 - 旺報 放棄對華接觸 美國將犯大錯 - 焦點新聞 - 旺報 美日憂大陸奪東沙 建軍事基地 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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