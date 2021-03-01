1日召開的大陸全國政協十三屆常委會第十五次會議決定，中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第四次會議4日在北京召開。

新浪財經報導，主要議程是，聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協十三屆三次會議以來提案工作情況的報告。列席大陸第十三屆全國人民代表大會第四次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案。

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