警方國家安全處於今年初就發起或參與民主派「35＋」初選大舉拘捕55人，指他們涉嫌違反《港區國安法》，2月28日向其中47人作出起訴，指他們涉嫌觸犯《港區國安法》中的「串謀顛覆國家政權罪」，被控人士包括發起民主派初選的香港大學法律系前副教授戴耀廷、前議員楊岳橋、區諾軒、梁國雄及林卓廷，所有人不得保釋，今早（1日）陸續由囚車押解至西九龍裁判法院出庭，法院外聚集逾百人民眾，包括抗議團提，香港警方一度舉「藍旗」。
據港媒報導，今早凌晨，已開始有約20名人士到西九龍法院大樓外等候，隨後越來越多人，至早上7點多，已大排長龍，另有其他人士在外圍聚集，包括有示威團體，香港警方派員到場戒備，到早上9點多，現場人數多達逾100人，此期間，香港警方一度舉藍旗（港警在示威現場，會因現場環境的變化、示威者的行動，舉起不同顏色的警告旗幟，藍旗即代表「針對非法集結及非法遊行，警告現場聚集的人士即時散去，如在場人士仍然集結及逗留，警方會以武力驅散及拘捕」），警告部分人士。
(中時 )
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