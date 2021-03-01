日本內閣廣報官（宣傳官）山田真貴子，因接受首相菅義偉在衛星廣播相關公司服務的大兒子等人招待引發爭議，今天請辭獲准。在野黨有意追究曾力挺山田續任的菅義偉責任。

日本政府總務省11名職員違規接受菅義偉長子菅正剛任職的衛星廣播相關公司「東北新社」招待，引發未利益迴避爭議，該公司社長（總經理）二宮清隆引咎辭職，菅正剛也調離現職。

日本放送協會（NHK）報導，時任總務審議官的山田真貴子，曾接受菅正剛等人單次單人逾7萬日圓的餐飲招待。

山田2月25日曾以「參考人」身分列席國會說明，除了對接受招待損及公務員聲譽表達深刻反省與致歉外，否認自己有接受招待而推動影響相關業務，當時還表明不會請辭。

菅義偉日前也說，「希望（山田）未來也持續努力」，表達力挺山田續任的態度。

不過在野黨認為山田的說明不夠充分，要求請辭內閣廣報官。

山田面對在野砲火及社會議論，2月28日傳出因身體不適住院，並提出署押今天日期的辭呈，在今天的內閣會議獲准。

山田出身日本政府舊郵政省，在前首相安倍晉三2012年底再任首相後，成為首位女性首相秘書官。

山田從總務省辭官後，2020年9月被任命為內閣廣報官，負責主持菅義偉的記者會。

日本內閣官房長官加藤勝信今天說，山田昨天傍晚因為身體不適前往醫院看診，被告知需要住院2週接受治療，並在之後辦理住院。

加藤說，山田認為自己難以繼續現在的工作，就在醫院向內閣官房副長官杉田和博表達辭意，杉田也立即向菅義偉及他報告此事。他說，菅義偉判斷山田請辭已「情非得已」，也為山田無法按原本預定列席眾議院預算委員會審議向外界致歉。

菅義偉今天上午離開首相官邸時，面對等候媒體詢問時不發一語。

立憲民主黨、共產黨及國民民主黨在野3黨的國會對策委員長等人，今天在國會商議後續因應對策。

在野黨都同意，招待爭議發生後，菅義偉仍力挺山田，一度有意讓山田續留現職，導致國民不信任，「（菅義偉）責任重大」，因此一致認為要在未來國會審議上追究菅義偉責任。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1100301

(中央社)