(11：50更新)228連假好天氣，尤其正值櫻花盛開季節，各地賞櫻人潮爆滿，一名網友抱怨，到台中新社的「櫻花X森林」包區露營，不料從連假第一天開始，就一直有賞櫻遊客任意穿梭在他們的帳篷間，除了把露營區的廁所弄到很髒，拍照時還嫌「怎麼都拍到帳篷？」他向營區工作人員反映還反被嗆，讓他氣炸怒譙，露營天堂變雷區。中時新聞網致電業者後，一名黃姓工作人員只簡短回應：「現在很忙，會盡量改進」就匆忙掛掉電話。

原PO昨日在臉書社團《露營公社》發文指出，到台中新社以櫻花樹出名的「櫻花X森林」包區露營，沒想到從連假第一天開始，遊客就一直任意穿梭在各帳篷之間，讓他質疑，若帳篷裡的貴重東西不見誰負責？告知工作人員後，竟只得到對方「雙手一攤」說沒辦法管。

網友抱怨，到台中新社的「櫻花X森林」包區露營，結果一直有賞櫻遊客任意穿梭在他們的帳篷間拍照。(圖/截自臉書 露營公社)

網友抱怨，到台中新社的「櫻花X森林」包區露營，賞櫻遊客除了把露營區的廁所弄到很髒，拍照時還嫌「怎麼都拍到帳篷？」(圖/截自臉書 露營公社)

原PO抱怨，露營區的廁所被遊客弄到很髒，垃圾桶都滿出來了沒人清，衛生紙沒了也不補，告知工作人員，結果等了兩小時也沒來補，朋友要出去買東西，還被告知因為遊客太多變成單一出口，讓他們大表不滿「我們露營就活該嗎？」

原PO說，撤帳當天出口的路被擋住、也沒交管，質疑如果車子被撞傷誰賠？工作人員只說「撞傷他賠」，原PO痛批，這種管理方式比便宜的800元單獨營位還爛，「這種品質還收1200元，遊客就地野餐，我們是包區不是散露，園區電話不接，工作人員也不管」，大嘆簡直遇到雷區。

貼文曝光後，引起眾多網友憤怒，紛紛回應「感覺根本是在公園露營啊」、「被當動物觀看的感覺」、「露營區還有遊客穿梭，廁所大家用，真的太噁心、太傻眼了」、「沒車位了還超收，根本沒有在管理啊」、「雷爆」、「誇張」、「好差勁」；還有網友酸「要習慣啊，某部分傲嬌的台灣人…鎖國期間，真實體現」、「在帳蓬處賣烤香腸，生意應該還不錯哦」。

報復性出遊! 遊客賞櫻留垃圾 地主怒喊「封山」

(中時新聞網)