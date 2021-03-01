一名在竹科上班的林姓工程師，不滿陳姓妻子因懷孕、念博士班，結婚10年沒工作、收入少，竟長期辱罵妻子是米蟲，還嘲諷「文組博士都吸空氣就會飽了喔？」，甚至將妻兒3人反鎖門外，讓他們只能借宿居鄰居家，還將妻子衣物丟在鄰居間。陳女忍無可忍訴請離婚，新竹地院判准。

據自由時報報導，新竹陳姓人妻控訴工程師丈夫，表示婚後因自己沒工作收入，丈夫羞辱她是米蟲，嫌棄她沒幫忙付房貸，婚後第二年懷了2寶，丈夫竟嗆「懷孕了又可以不工作，離婚吧！」，甚至在她外婆出殯當天，要求她去辦離婚手續。

之後丈夫長期言語暴力，會用「文組博士都吸空氣就會飽了喔？」、「文組博士住的房子都蓋在空氣上的喔？」等語諷刺。

陳女選擇隱忍，直到去年2月間，林男竟將妻兒3人反鎖門外，害她們只能借宿鄰居家；林男還將妻子的衣物丟到樓梯間，陳女要回去拿私人物品，丈夫還嗆「這裡有哪塊磚頭是妳付錢的？」、「為什麼妳覺得我應該讓妳進來？」等語，讓她忍無可忍，向新竹地院訴請離婚。

法官審理後認為，林男以言語踐踏陳女自尊，已逾越夫妻所能忍受的程度，判准離婚。

(中時新聞網)