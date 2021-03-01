沒想到這場湖勇之戰，這麼快就變一面倒的難看比賽！隨著柯瑞三分手感低迷，卓雷蒙格林也因左踝扭傷退場，湖人1日在主場117比91痛扁勇士，由於快艇不敵公鹿，湖人也以24勝11敗升回西區第2，仍跟西區龍頭爵士有著3.5場勝差。

湖人開賽就三分火力全開，詹姆斯、馬克蓋索、馬基夫莫里斯等人先後投進5顆三分球，幫助湖人打出20比5開局，打完首節，更以41比21大幅領先；來到次節，湖人繼續擴大領先優勢，甚至取得60比31領先，場上卻爆發衝突。

因為打到上半場還剩3分01秒，柯瑞三分出手造成薛洛德犯規，柯瑞卻刻意抬高手肘打到薛洛德下巴，兩人在場上爆發口腳，湖人隨即提出挑戰，裁判仍認定柯瑞是合法動作，奉送柯瑞3罰機會，打完上半場，湖人仍以73比44領先。

隨著卓雷蒙格林扭傷左踝提前宣告退場，勇士下半場幾乎無心戀戰，也讓湖人輕鬆擴大領先到30分以上，比賽也很早進入垃圾時間，湖人就連才剛簽下10天短約的達米安瓊斯派上場，因為恐怕誰也料不到，這場比賽會這麼快就沒懸念。

早早就退場休息的詹姆斯，只打本季新低24分鐘，拿19分、6籃板及4助攻，馬基夫莫里斯與卡魯索各有13分，庫茲馬與薛洛德各有12分；柯瑞全場投13中5，含三分球投7中2，拿16分、7助攻與4籃板，帕斯卡18分，烏布雷14分。

(中時 )