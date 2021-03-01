大陸工信部發言人田玉龍1日在記者會中表示，高度重視晶片產業，全面優化環境政策，擴大企業減稅力度，同時晶片發展還需在全球加強合作。

綜合外媒報導，大陸工信部長肖亞慶在同一場合中指出，大陸在產業鏈、供應鏈上存在短板，對工業41大類和小類進行分析匯總，找出短板弱項並補齊。下一步聚焦產業創新需求發揮地方企業積極性，使製造業更全面完善。

肖亞慶又指，要進一步提升工業資訊化對外開放，全面開放一般製造業，有序開放電信領域外資准入的限制，吸引更多外資、高階製造業項目。

在新能源汽車發展方面，肖亞慶表示，新能源汽車的發展還處於爬坡過坎的關鍵時期。下一步：一、提高品質，進一步提高標準，進一步加強品質的監管，企業也要不斷提高製造水準。二、促進融合，新能源汽車的發展還要有智慧道路、通訊網路、雲端技術等的集成，要透過電動化和智慧網聯進一步融合，開拓出更好滿足消費者需要的新功能。三、優化環境，健全充電、停車等環保各項措施，同時提高公共交通電動化的水準。最後，擴大開放。

(工商 )