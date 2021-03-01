全球新冠肺炎疫情延燒一整年，雖有疫苗問市，成效有待觀察，年前因部桃事件，發生防疫商品搶購潮並造成該單停售，旺旺友聯產險於本周（3月5日)將推出新防疫保單-「情疫相挺」專案，除原有「確診關懷金」及「住院日額」外，特別將「隔離費用」納入，讓防疫保單內容更為完整，大幅提升被保險人保障。

旺旺友聯表示，為轉嫁保戶可能面臨疫情之潛在風險，設計複合式商品，為保戶提供意外事故及法定傳染病的保障。該張防疫保單─「情疫相挺」專案採一年一保不分職業類別及年齡，非僅針對法定傳染病的保險商品，而是一張加強版的個人險保單，除了基本的意外傷害身故(失能)、重大燒燙傷和食物中毒的保障外，亦包含「法定傳染病隔離費用」、「法定傳染病住院日額」、「法定傳染病負壓隔離(或加護)病房日額」及「法定傳染病補償」。

旺旺友聯進一步指出，最低每天平均不到3元，民眾就輕鬆能擁有超值保障，降低家庭經濟的壓力。以投保計畫B為例，萬一不幸受居家隔離後確診，可申領「法定傳染病隔離費用」2萬元和「法定傳染病補償」最高6萬元，符合衛生福利部疾病管制署規定之法定傳染病，第一類至第四類給付保險金額10％；第五類法定傳染病：給付保險金額100％，再依實際住院日數給付住院保險金(負壓隔離病房住院最高領22.5萬元)，總理賠金額最高可達30.5萬元。

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