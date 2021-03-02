Clubhouse爆紅，從美國燒到台灣，靠著疫情推波助瀾與名人效應成為社群火線話題，而Clubhouse該如何避免曇花一現？「內容為王」應是最大關鍵，同時也要有健康的獲利模式支撐長久經營。

網路發展的歷程中，不乏眾多爆紅後被世人遺忘的應用程式，舉凡噗浪（Plurk）、MSN、RC語音，或是一些交友軟體、直播平台等，都曾經是當紅炸子雞，而Clubhouse能否擺脫曇花一現的命運，內容、獲利模式等都是關鍵。

發跡自美國矽谷的Clubhouse已宣布完成B輪融資，雖然未透露實際數字，但媒體早已盛傳估值超過10億美元，而投資主勢必都在敲碗等待Clubhouse的商業策略。

拆解Clubhouse權力關係，分別有平台方（Clubhouse）、創作者（名人或網紅）、一般用戶。要滿足各方需求，才能長久經營。

換言之，什麼種類、多少量能的內容會吸引用戶長期駐足？創作者實際的變現能力有多少？平台靠什麼獲利模式維生？受疫情順水推舟的Clubhouse，是否會止於解封？這些問題的解答，都將左右Clubhouse的命運是可長可久，還是曇花一現。

資深3C部落客林小旭表示，目前Clubhouse並沒有所謂的獲利機制，創作者還無法直接從這平台上賺到錢，但Clubhouse官方已經對外宣布，將開發訂閱制和打賞制，未來也可能會針對「開房間」的等級收取費用。

臺北科技大學互動設計系助理教授韓秉軒觀察，目前Clubhouse還屬於封測版本，除了邀請制度的設計，避免人數快速暴增，Clubhouse單一「房間」也設有人數上限，都是考量伺服器負荷的設計，未來相關問題解決後，也許會有不同的制度和Android版本的開發，有利於用戶數規模更加壯大。

Clubhouse單一「房間」的上限從5000人一路擴大，林小旭猜測，等收費模式啟動後，有可能會或限縮人數到500到1000人，要有更大規模就得付費，也應該會有針對創造者的打賞制度，相信有創意的玩法還有很多，「完全不擔心它的獲利模式」。

不過，觀察在Clubhouse勇於分享的名人和創作者，真實能將在Clubhouse上的粉絲數換成營收的「變現能力」，其實還有待加強，也因此，目前Clubhouse上的創作者多以「吸粉」、宣傳為主，或是導流到其他平台，或置入廣告等等。

林小旭認為，Clubhouse爆紅後，不排除會面臨和Facebook一樣的問題，當創作者的數量過多時，關注度將被大幅稀釋，就像Facebook的粉絲團經營，早期就比現在容易得多，也意味著創作者競爭將更激烈，更要各憑本事。

針對內容方面，如果Clubhouse上都是漫無目的尬聊，恐怕就很難長期經營下去，資深主持人陶晶瑩對於這個新興的社群媒體給予高度肯定，她說：「我常常聽到含金量很高、專業精闢的言論，自己長了不少知識。」

林小旭也認為，Clubhouse的「知識性含量」的內容也夠多，他在上頭已經聽了網紅經營、社群經營、廣告投放、創業等多個有興趣的議題，不少講師、意見領袖，把平常需要收費課程搬上來，也有多個專家針對某個主題開講，等於在疫情期間，找到論壇與演講的替代解決方案。

整體而言，「內容為王（content is king）」、名人效應還是Clubhouse的重要關鍵，必須吸引用戶願意駐足，甚至掏錢訂閱、打賞，才能形成創作者、平台端在獲利模式的健康生態。

此外，任何社群媒體都有隱私與資安風險，這也是Clubhouse爆紅之後需要面對的問題，KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤提醒，Clubhouse除會要求使用者上傳手機聯絡簿，還會向所有人公開使用者所追蹤的人、追蹤使用者的人及推薦人等原屬於私領域的資訊，且目前沒有可隱藏的設定選項，人際脈絡幾乎無所遁形。

對使用者該如何自保，KPMG安侯數位智能風險顧問公司創新服務總監林軒宇則建議，進入Clubhouse房間前，記得關掉Clubhouse對聯絡人的存取設定、決定不再使用Clubhouse後，可寫英文信要求客服刪除全部個資等安全措施。（編輯：郭無患）1100301

(中央社)