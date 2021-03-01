新北市環保局八里掩埋場後方巨大家具暫置區昨天上午7時許突然起火燃燒，火勢至今（1）天上午11時許尚未撲滅，在萬華、中永和、蘆洲地區網上都有網友反映空氣霧霾很嚴重，有聞到像是塑膠的臭味，新北消防局則指稱是垃報掩埋火災所造成的氣味，目前仍在搶救中，請民眾暫時關閉門窗，避免異味進入。
今（1）日上午，雙北地區天空一片霧濛濛，灰色壟罩天空，空氣中更飄散難聞的臭味，如同燒塑膠般的惡臭，不少民眾在臉書社團緊張的發文詢問是否有火災？並紛紛貼出自家住宅的天空照片，包括新北市板橋、三重、中和、永和、蘆洲，以及北市萬華、中正區均有網友反映聞到惡臭。
有民眾上網反應，「附近地區空氣也瀰漫著塑膠味，聞到都頭暈了」、「叫老公戴防毒面具上班」、「難怪蘆洲也一直聞到燃燒的異味」、「難怪外面超臭」
新北消防局表示，因2月28日新北市八里區垃圾掩埋場火警因素，其燃燒產生之廢氣造成部分地區空氣品質不佳，請民眾多加留意。在不影響居家安全情況下可適度關上門窗；出門在外請留意呼吸道症狀。
環保局昨日表示，露天焚燒大量廢棄物，可能會有空氣汙染問題，昨下午2時許，稽查科員林口區一帶持續監測，已一切正常。昨日在詢問當地民眾表示並無特別異味，而設置於該區域的微型感測器數值亦顯示一切正常。但今天經過多次民眾反應，再度已派員前往，目前仍在調查中。
(中時 )
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