考生拿到學測成績，之後要參加大學申請入學。教育部今表示，考生提出備審資料時，應呈現基本能力，而不是專業能力；另在校內活動表現的資料，比參加校外才藝班或營隊更有用。大學則說，參加醫學系申請入學，不要再寫因為阿嬤生病，而是要具體說出為何自己適合讀這個系。

今年大學個人申請招生將於3月23至24日報名，3月31日公布一階篩選結果，4月2日至12日上傳二階甄試備審資料，以及在4月14日至5月2日參加各大學自訂項目甄試（如面試、筆試或實作）。

全國高級中學家長大聯盟今天在建中舉辦升學輔導講座，教育部高教司長朱俊彰表示，大學個人申請審查備審資料時，是要看考生的基本素養及核心能力，譬如團隊合作、溝通表達及批判思考等，而不是看專業能力。

朱俊彰舉例，參加醫學系申請入學，不用提供太多醫藥衛生有關的資料，而是要強調自己能夠跟別人團隊合作；申請資訊系時，各項資訊競賽成績不是很重要，而是要證明自己可以坐在電腦前寫程式。

朱俊彰進一步指出，考生準備備審資料應以校內學習成果為核心，據他瞭解，許多大學根本不看考生參加寒假或暑假營隊的資料，而是看校內修課紀錄及課程中製作的書面報告、實作作品等。

清大教務長焦傳金表示，他們學校要招的是具有成長型心態和思維的學生，因此在審查備審資料時，希望看到考生面對挫折時的能力，譬如曾經有一件事做失敗了，之後如何反思及建立新目標等。

焦傳金建議考生，備審資料一定要自己準備，而且參加甄試前一定要再看過，因為口試委員的問題幾乎都是從備審資料延伸出來，如果考生連自己的備審資料內容都不清楚，那會嚴重影響甄試成績。

台大註冊組主任李宏森說，過去參加台大醫學系申請入學的學生，有非常多人都寫「因為家中有生病的阿嬤，所以才想讀醫學系」，但這樣的老調無法凸顯個人素養及企圖心，考生應該避免。

李宏森說，之前有很多大學會辦理暑假或寒假營隊，台大在個人申請時，不看這方面的成績。此外，台大有些系會辦理筆試，今年聯合筆試是4月17日舉行，通過者才可參加後續的面試。

(中時 )