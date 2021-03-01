2022年地方選舉藍白是否合作備受關注，獨派大老施正鋒今天表示，台北市長柯文哲一出手，就頗有誰與爭鋒之勢。國民黨茶壺風暴未息，就不知道能否吃得下這劑補藥。加上民進黨也在拉攏本土藍，綠白圍攻，百年老店不摧枯拉朽才怪。建議國民黨「體質不好，吃什麼補藥都沒用，還是先把手腳四肢協調好再說」。

台北市長柯文哲近日受邀到國民黨參加論壇，引來藍營要角非議，也因此，最近鳳還朝的趙少康原本邀約，傳出為了「力求路線平衡」，只好暫時喊卡。

由於明年就是地方九合一選舉，縣市長是總統大選的大樁腳，基層選舉的提名有垂直整合的考量，東華大學教授施正鋒今天在臉書表示，柯文哲難掩鴻鵠之志，當然必須有通盤的規劃。

對於民眾黨日前被譏諷為「寄生國會」，他說，這是可忍、孰不可忍，柯文哲一出手，就頗有誰與爭鋒之勢。國民黨茶壺風暴未息，就不知道能否吃得下這劑補藥。

他分析當前的政黨認同形勢，民進黨約有3成死忠、國民黨也維持2成換帖，保守估算，至少有3到4成的選民沒有強烈的政黨偏好，扣掉政治冷感者，起碼還有2到3成不藍不綠，「這就是柯文哲所盤算的基本盤」。

施正鋒認為，要是民眾黨能穩住所謂的中間選民，進而左右開弓、擴散溢出，在三分天下的態勢下，未嘗沒有問鼎九五之尊的機會。難怪外界臆測，只要他民調有兩成的支持度，柯文哲在2024年大選就不會缺席，「問題是兩大黨有辦法堅壁清野嗎？」

就戰略三角的邏輯思考而言，三角形兩邊加起來大於第三邊，但他說，問題就在「究竟誰要當老大、誰願意屈居老二？」如果就意識形態的光譜來看，由藍、白、到綠，柯文哲當然有左右逢源的優勢。柯以宋楚瑜的「兩岸一家親」吸納以親民黨為主的淺藍，以228受難家屬自居深綠，蔡英文不置可否，階段性也擋住黨內有為者跑出來當攔路虎。

然而，柯文哲如果要更上一層樓，施正鋒指出，原本的水平分工變成垂直競爭，必須有人幫柯守住台北市，柯文哲要是打算在台北市跟白色力量結盟，就沒有什麼籌碼可以跟藍營談，除非黃國昌願意移駕轉戰其他五都，譬如民進黨目前執政的高雄、台南、或桃園，甚至於新竹、或基隆也不排除可以攜手取而代之。

他說，關鍵在於國民黨內部的整合並不順遂，即使趙少康以知識藍之姿翩然而至，登高一呼、眾山未必回響，甚至於他跟韓國瑜的定位是什麼並不清楚，其他人冷眼旁觀。貧賤夫妻百事哀，已經沒有黨產的國民黨不再風光，少主江啟臣借柯文哲的光環取暖，其他人當然不滿。

施正鋒表示，在這個節骨眼，民進黨目擊國民黨團大風吹，見獵心喜，言必稱前立法院長王金平，很清楚就是要繞過白色力量拉攏本土藍。綠白圍攻，百年老店不摧枯拉朽才怪。「體質不好，吃什麼補藥都沒用」，他建議藍營「還是先把手腳四肢協調好再說」。

(中時 )