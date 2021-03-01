美國「保守政治行動會議」（CPAC）一連3天在佛州奧蘭多的奧蘭多凱悅飯店（Hyatt Regency Orlando）登場，川普也登上舞台發表卸任後首場演說，被視為復出之作，不過舞台地板卻驚現納粹時期的邪惡符號，主辦單位被罵翻外，凱悅飯店也慘遭網友抵制，迫使他們緊急發表聲明劃清界線，痛批符號「令人厭惡」。

美國「保守政治行動會議」（CPAC）在佛州奧蘭多的奧蘭多凱悅飯店（Hyatt Regency Orlando）登場，川普也登上舞台發表卸任後首場演說，不過舞台地板卻驚現納粹時期的邪惡符號，導致凱悅飯店慘遭網友抵制。

美國共和黨「保守政治行動會議」一連3天在佛州奧蘭多的凱悅飯店登場，美國前總統川普昨（28）日也登台發表壓軸演說，這是他卸任後首度重回大眾目光及政治聚光燈，暗示可能再戰2024總統大選，強調「旅程還沒結束」。

綜合路透社、網路媒體Slate報導，27日網路上就開始瘋傳保守政治行動會議舞台地板設計呈現北歐古老神秘符號的照片，這個貌似魚的交叉符號後來被希特勒納粹時期採用，用來彰顯「重建神話般雅利安人的過去」。除了舞台地板，會議室天花板似乎也呈現類似符號。

I know I’ll never step foot into another Hyatt



I don’t support corporations that support Nazis — Jonathan Jewel 🌊 (@jonathanjewel) February 27, 2021

納粹時期部分士兵的制服領口也印有這個符號，關注種族歧視的反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）指出，二戰之後，這個符號經常被歐洲、北美洲的白人優越主義者、新納粹運動所用。

「保守政治行動會議」舞台爆出呈現邪惡納粹符號後，提供場所舉辦活動的奧蘭多凱悅飯店也淪為箭靶。事實上，早在凱悅飯店將提供場地給共和黨的消息曝光後，美國網友們就在推特上號召抵制凱悅飯店，認為凱悅不該出租場地，不過福斯財經新聞頻道（Fox Business Network）26日報導，凱悅當時無懼外界反對聲浪，發出聲明強調，凱悅對於「擁有高度包容的環境感到自豪」，「相信每個個人、組織都有和平表達看法的權利。」

不過在「保守政治行動會議」舞台爆出出現納粹符號後，網友再度將箭靶對準凱悅飯店，要求凱悅對此事件回應，美國影視製作人費里曼（Morgan J. Freeman）發布推文，點名凱悅酒店集團（Hyatt Hotels Corporation）對於飯店出現納粹符號是否「覺得OK」？其他網友跟進留言，痛批凱悅允許反猶太主義、出賣靈魂，應該立即拆除納粹符號。也有網友持續號召「抵制凱悅」運動，聲稱永遠不會再踏進任何一家凱悅飯店，呼籲所有政府單位、球隊不要再入住凱悅集團旗下飯店。

To Hyatt Orlando: You allow a Nazi symbol to be constructed in your Orlando Hotel. That is, you foster and allow anti-semitism. You should demand that this Nazi symbol be removed (or covered) immediately. — UnFakeViews (@ViewsNotFake) February 27, 2021

They’re apparently not not-okay so I highly recommend #boycottHYATT

All orgs, gov’ts, businesses should close their accts, choose other venues, support those who won’t tolerate hate. How many traveling sports teams currently use @Hyatt? Think your teams would stand for this? — Grimllama (@grimllama) February 27, 2021

凱悅酒店集團28日終於發布聲明切割，強調凱悅相當關注「保守政治行動會議」舞台上的仇恨符號，形容符號「令人厭惡」，和集團價值觀牴觸。凱悅酒店集團也表示，包括舞台設計在內等會議的所有後台工作都是由主辦會議的「美國保守聯盟」（American Conservative Union）負責。

針對會議舞台設計被拿來比作納粹符號，「美國保守聯盟」主席施拉普（Mercedes Schlapp）回應這種比較「令人憤怒且充滿誹謗」，強調聯盟對猶太社區有長期承諾，會議上也有好幾名猶太裔講者。

(中時新聞網)