大陸突然宣布3月起禁止臺灣鳳梨進口，引發熱議，而前立委蔡正元今(1)日也在臉書中指出，兩岸間從2016年蔡英文上任以後，到底互相禁止了多少項目，大家還記得嗎？有多少大陸企業在台灣遭禁止、趕離，多少產品被驅逐出境，兩岸間現在開始比賽誰禁得比較多，這個問題恐怕得等到兩岸開戰後，才有可能解決了！

大陸以鳳梨多次檢出介殼蟲等為由，從3月1日起全面禁止台灣鳳梨進口，此舉恐衝擊鳳梨產業。對此，蔡正元指出，這只是大陸反制台灣的第一步，台灣這些年來禁止了多少的大陸產品、業務、公司？有人還記得嗎？兩岸現在陷入一個惡性循環，民進黨政府振振有詞稱對岸不給予善意，但怎不自省，自己又何時給予過大陸善意了呢？

蔡正元表示，兩邊現在各執一詞，互相反制，毫無溝通，這狀況下這些問題恐怕永遠無法解決，得等到兩岸開戰、一決勝負之時，才可能找到解決的方法。

蔡正元貼文引發網友討論，表示「凡事皆有因果」、「現在是果農業者，接下來等戰爭拉開序幕的時候，就是全民受害」、「當民進黨把仇中做為最佳吸票手段的時候，就註定代價必須由台灣人承受」、「經濟貿易不理你時，再來絕對就敢打」、「2024選舉結果就是會不會開戰的重點。」

(中時新聞網)