印度部分鄉下地區風行鬥雞，南部一名參賽男子在抓回自家想逃跑的鬥雞時，竟遭綁在雞腳上的利刃刺中鼠蹊部，送抵醫院前即因失血過多而亡。

英國廣播公司（BBC）報導，印度於1960年將鬥雞列為非法，但在像南部省分泰倫加納（Telangana）這類鄉下地帶，仍流行於傳統的風箏節（Sankranti）前後舉行鬥雞。

當地警方表示，泰倫加納省的洛特納村（Lothunur ）日前舉行鬥雞賽，當時一隻準備參賽的鬥雞想逃跑，飼主試圖將牠抓回時被雞腳上所綁的7公分利刃刺到。警方現正搜尋其他涉入這次鬥雞賽的15人，這些人恐涉嫌殺人、非法賭博與舉行鬥雞。

肇事鬥雞被帶到警局後已轉移至一間農場，當地員警吉萬（B Jeevan）表示，之後牠會被帶上法庭當作呈堂證供。

這不是印度第一次發生飼主被自家鬥雞殺死的案例。去年安德拉省（Andhra Pradesh）也發生一名男子遭鬥雞腳上的刀割喉而死的慘劇。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1100301

(中央社)