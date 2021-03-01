17歲少年28日在杉原海水浴場溺，1日尋獲遺體。（台東縣消防局提供）

一名17歲高中生昨（28日）與老師及同學到台東杉原灣海邊（美麗灣）玩水，疑似為了撿泳帽被大浪捲走失蹤，救難人員、海巡人員及黑鷹直升機出動搜救。經過一天一夜的搜救，海巡今天（1日）上午11時許尋獲少年遺體，在場等候的家屬傷痛不已。

台東一所兒少扶助機構1名老師帶10名學生昨天下午到卑南鄉杉原灣海邊戲水，其中17歲李姓學生被海水捲走失蹤，經陸海空及水下搜救，今天上午11時許找到遺體。

台東縣政府今天也發布新聞稿表示，東北季風仍大且沿岸水流多變，呼籲民眾戲水務必注意安全。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，位於杉原海灣的「美麗灣」渡假村，目前整體場域尚未移交予台東縣政府，縣府須待點交完成後，預計於暑假前開放杉原灣海水浴場供民眾休憩遊玩，屆時也將設有專人管理，進駐合格救生員，同時也會劃設民眾戲水區域，讓民眾游泳更為安全。

交觀處表示，在杉原灣海水浴場安全維護措施尚未完善之前，為了維護民眾安全，縣府呼籲民眾，現階段東北季風仍大，請大家暫且忍耐，勿至杉原灣海水浴場戲水、下海游泳，在岸邊遊玩的民眾也務必注意自身安全。

(中時新聞網)