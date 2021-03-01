台中市近期發生道路挖掘時，地面下原有埋設管線遭挖斷，引發氣體外洩工安意外，台中市勞工局呼籲，事業單位應採取「三大防線」對策，作業前完善規畫、落實職業安全衛生管理、建立緊急應變機制，作業中如發現異常，應立即停止作業，確保勞工工作安全。

對開挖路面，造成地面下原有埋設管線遭挖斷，引發氣體外洩工安意外，勞工局指出，經查原因多與施工前未確實調查管線及規畫施工方法，導致施工機具破壞淺層管線有關。

台中市府勞工局代理局長羅群穆呼籲，事業單位應採取「三大防線」對策，作業前完善規畫、落實職業安全衛生管理、建立緊急應變機制，作業中如發現異常，應立即停止作業，確保勞工工作安全。

羅群穆指出，道路挖掘作業常見自來水、電信、電力、瓦斯等管線單位為新設或汰換管線，進行露天開挖及人員於管溝內部作業，由於既有管線深埋於地下，輸送物質又具有潛在危險性，如電力、天然氣等，若調查不足，可能發生誤挖，造成施工人員傷亡或市民生命財產損失。

為預防挖破管線，勞工局建議可採取「三大防線」對策：第一，進行工程事前規畫，包含風險辨識與擬定對策、安全作業標準化、事前建置橫向聯繫網等；第二，落實教育訓練、諮詢及督導等；第三，透過現場危害告知、動火管制、提供必要個人防護具、緊急應變作為，將災害影響減至最低。

勞工局說，勞動部職業安全衛生署訂定《管溝開挖作業安全檢查重點及注意事項》，從事道路挖掘施工作業，須在交通管制下進行，避免車輛突入等引起危害，確保施工人員安全，施工時需設置交通引導裝置、阻絕設施、警告標示，施工人員也須佩戴具反光帶的安全帽、反光背心等相關個人防護具。

勞工局表示，市府各機關持續辦理各項專案稽查，以維護台中市公共安全，如經查獲違反職業安全衛生法令規定，可處3萬元以上30萬元以下罰鍰，情節重大者，可依規定通知停工改善。

台中市勞動檢查處指出，台中市所列高風險性作業類別包括屋頂作業、吊掛作業、局限空間作業、露天開挖作業、使用及鄰近道路等作業，事業單位作業或交付承攬商作業時，應於作業前3日至市府事業單位線上申辦系統進行工程作業申報。

(中時 )