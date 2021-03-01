香港政府2月24日宣布將股票印花稅稅率上調三成，由目前買賣雙方按交易金額各付0.1％，提高至0.13％。香港財政司長陳茂波3月1日表示，當局整體考慮後，認為股票印花稅稅率的建議增幅對香港優勢沒有大影響，香港股市仍有競爭力。

香港信報報導，陳茂波1日在電台節目中指出，增加股票印花稅後，高頻交易會有一些影響，但對一般投資者影響較小，而市場對高頻交易都有些聲音，認為有時會令市場波動性大。

針對香港房屋問題，陳茂波表示，目前房屋仍供不應求，港府將公私營房屋比例調整至七三比，私人房屋土地供應量減少，未來私營房屋供應會面臨壓力。陳茂波又指，根據港府最近測算顯示，香港人口會逐步增至約810萬人，之後慢慢回落，因此仍要處理房屋供應，而「明日大嶼」可以提供一塊完整的土地，以供居住、商業發展之用。

另外，陳茂波指出，不會就最低財政儲備劃下指標，因為港府財政儲備和整體經濟規模有關，因此港府財政儲備常會有變動。港府根據「基本法」要求，要力求收支平衡，不能實施外匯管制，港府也要捍衛聯繫匯率。

(工商 )