孫德榮帶來5566送給他的浪琴錶。（JET提供）

偶像界教父孫德榮近日錄JET《大尋寶家》鑑寶，帶來不少珍貴寶物，包括羅志祥送的LV包包，還有5566送給他的浪琴錶，要鑑價之前，他坦言心情非常忐忑，「上過那麼多節目，我第一次那麼緊張」，他的壓箱寶是別人抵債給他的名畫，他認為當年就是因為這幅畫導致羅志祥背叛，那時為處理這家公司債務問題，孫德榮2個月內完全沒時間管他的藝人，當時藝人中有律師朋友就教他們開始叛逃，因為他們認為孫德榮沒有在乎他們。

孫德榮後來跟羅志祥聊到當初為什麼會想背叛他的問題，羅志祥卻反問孫德榮為什麼不要，他才知道羅志祥那時的委屈，甚至這個老闆當年還跟羅志祥和歐漢聲追債，羅志祥還賠對方一千多萬，差點要去蓬萊仙山主持色情節目就是為了要還債，孫德榮也在螢光幕前首度公開跟羅志祥道歉：「羅志祥我真的很對不起你，也知道你辛苦這麼多年，我今天在這個節目上鄭重地跟你道歉，我不知道你真的付了那筆錢，我知道後很心疼，一定跟他拚命。」

羅志祥送孫德榮的LV包包長期擺著所以發霉壞了，當他拿著羅志祥送的LV包包走秀展示時，也是毫不留情丟掉，讓眾人看了冷汗直流，但出乎意料的是，鑑價出來的LV包包完全不輸給5566送的浪琴錶，讓孫德榮說：「所以我疼羅志祥是對的嘛，5566加起來送的手錶還沒有他一個人的多。」

孫德榮大談多年培育偶像的心路歷程，自曝是愛講真話的男人，主持人丁靜怡認為在演藝圈敢講真話的人很少，他立馬回說：「所以真話就變新聞，我也沒辦法。」她大讚孫德榮推出那麼多偶像，每個都紅實在厲害。他則說自己是歷史人物陳友諒的命，只能幫人打江山，不能坐大位，「你們不知道，有的是被託孤」，唱片公司都找他相救，託孤名單更是一大串，其中不乏王心凌、信樂團、K-ONE、祝釩剛、黃玉榮等人，讓丁靜怡笑說：「也太多，這個名單感覺要念到明天晚上。」

(中時 )