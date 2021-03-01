台北城市科技大學演藝事業系大四生畢製挑戰表演工作坊的經典戲之一《亂民全講》，全劇時空發生在第一次政黨輪替，一群年輕男女交織愛恨情仇，演繹出時下年輕人的感受，要為Z世代的青春疑難解鎖。

城市科大演藝系大四生挑戰20年前的經典舞台劇碼《亂民全講》，不只邀請第一代演員韋以丞老師為學生現身說法，演藝系廖怡裬老師曾經參與校園巡迴的第二代演員，恰巧擔任指導老師，傳承意味濃，將在3月19日至21日呈現給所有觀眾，購票專線可洽 https：／／reurl.cc／MZ46ek。

城市科大表示，即將踏入社會的年輕人充滿未知，學生們透過《亂民全講》這個劇本訴說內心的縮影世界，藉由「民主化」、「身份」、「feeling」、「全球化」等多段故事，表達出要畢業踏入社會的後青春期式的怒吼。

城市科大演藝系大四生林暉翔是這次畢製的製作人，他表示為了排演經典大作，從大三時即開始籌備，從挑選適合的演員、排練、燈光音響、成本預算，每個環節都是良好的學習經驗。

林暉翔認為，最大的挑戰是回到台灣20年前《亂民全講》的時空背景，感受第一次政黨輪替、身份認同危機、真假民主的拉鋸、雞同鴨講的溝通障礙等，時至今日在排練劇本時卻發現，在現代年輕人身上有仍然有似曾相識之感。

林暉翔是Z世代的代表，他表示網路上也有和他一樣的年輕人自嘲根本就是「COVID 世代」，回想他幼年時受到Sars波及，突然之間每到一處不是洗手就是量體溫，彼此害怕感染細菌，萬沒想到今年前畢業卻面臨新冠肺炎疫情攪局，不只影響生活、學習、實習，惶恐不安打亂年輕人的心。

城市科大演藝系大四生想要接下時代的挑戰書，將Z世代的年輕人經歷了大學即將畢業有的困惑、面臨就業的壓力，加上這2年疫情肆虐，社會出現上班族被放無薪假等等多種困境，希望透過這齣戲來訴說青春的心情。

(中時 )