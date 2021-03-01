日本大阪府、京都府及兵庫縣關西3府縣，昨天剛解除「緊急事態宣言」，但醫療相關人士卻對疫情一旦再度擴大，可能壓迫到目前的病床數量感到不安，籲及早防範第4波疫情。

日本從去年3月到5月發生首波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，之後在7月到9月發生第2波疫情，入秋後疫情擴散至今，被視為第3波疫情。

包括關西3府縣在內的6府縣「緊急事態宣言」，昨天正式解除，目前僅剩包括東京都在內的首都圈1都3縣仍處於「緊急事態宣言」期間，如果一切順利，將如期於本月7日解除。

日本讀賣新聞報導，日本即將進入3月底到4月初的年度轉換期，人潮移動往來也將增加，對包括傳染力強的變異病毒在內等許多情況感到憂心，已出現應該及早警戒「第4波」疫情的聲音。

兵庫縣1月20日達病床使用高峰，占床比率約79.5% ；大阪府的高峰出現在1月18日，占床比率約75.9%。

儘管目前關西3府縣占床比率已降到20%到30%左右，但醫療前線對病床不足的緊張程度並沒有因此改變，也對疫情何時再度擴散抱有強烈危機感。

兵庫醫科大學醫院感染控制部長竹末芳生說：「重症患者數好不容易才剛減少，現在解除（緊急事態宣言）太早了。」

該院共有18床重症病床，截至2月26日止持續治療11名重症患者。

竹末說，現在如果放鬆防疫，就會一下子回到原點，「宣言效果恐怕會在短期內結束」；他還說，變異病毒擴散也令人憂慮。

神戶市1月下旬曾出現病床使用率高達99%的醫療危機，雖然目前住院患者數已減少到10多人，但神戶市政府總務課長小林謙作說，希望徹底減少新增確診病例，「第4波疫情會不會出現在4月令人憂心」。

大阪市立綜合醫療中心目前仍有10多名重症患者入住。中心的傳染病內科主任醫師白野倫德說，1月上旬時接連幾天都收治超過1名重症患者，現在則是2天收治1名左右。

白野倫說，雖然拒收一般急救病患的情況已有改善，但住院患者數目前仍處於高水準。

第3波疫情期間，京都府等地都發生在家隔離或療養的感染者病故案例。京都府立醫科大學醫院院長夜久均說，第3波疫情期間已是接近醫療崩潰的情況，為了不再發生這種病床吃緊的情況，希望行政單位能及早察覺疫情動向，透過限制民眾行動等方式抑制感染擴散。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1100301

(中央社)