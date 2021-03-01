民眾在社區廣場曝曬高麗菜。(吳建輝攝)

彰化縣是國內高麗菜第四大產區，春節過後高麗菜價格低迷，交易價每公斤甚至跌破4元，彰化縣政府展開搶救菜價行動，採購大量高麗菜贈送社區關懷據點，而縣內最大產區芳苑鄉民也展開自救，彰化縣議員陳一惇與多個團體，認購超過2萬公斤高麗菜，並製作高麗菜乾、泡菜等加工品進行義賣，在捐贈給弱勢團體，讓愛永續循環，創造更大價值。

高麗菜價格近日雖回升至6元，但仍屬於低迷情況，芳苑在地議員陳一惇，與彰化縣農漁牧產業觀光推展協會、芳苑鄉青工會、芳苑鄉婦聯會、芳苑鄉婦女關懷協會、芳苑鄉青溪婦女協會、芳苑鄉新住民協會等認購2高麗菜，並製作高麗菜乾，泡菜等產品，來保存高麗菜，並增加價值。

陳一惇表示，過去認購會將高麗菜直接送到社區，但數量龐大容易造成社區負擔，且還有保存問題，因此這次特別製作高麗菜乾，泡菜等，希望來增加民眾的接受度，一部分回贈給捐贈者，一部分除了捐贈給弱勢團體，另外也會義賣，在將收入所得，捐贈給更多弱勢團體。

縣政顧問林保玲說，地方相挺縣長，響應幫助農民採購高麗菜，因此發起芳苑認購活動，認購的數量也持續增加，也感謝所有志工伙伴齊聚一堂，協助高麗菜乾的製作，不僅協助農民高麗菜滯銷問題，又可以讓愛無限循環，也希望大家能一同認購高麗菜，幫農民度過難關。

社區的婆婆媽媽們總動員，出動協助製作高麗菜乾。(吳建輝攝)

農民表示，採收販售根本不敷成本，有的人乾脆不採，真的很謝謝大家自救幫忙。(吳建輝攝)

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