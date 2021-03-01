彰化市、台中市烏日消防人員都出動搜救，目前尚未找到人。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市、台中市烏日消防人員都出動搜救，目前尚未找到人。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

貓羅溪畔遺留落水釣客的釣魚工具與撈魚網。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

228連假最後1天，位處中彰交界的貓羅溪，烏日、芬園溪尾寮排水交會處，1日上午驚傳有1名男姓釣客落水，其他釣客嚇得趕緊通報消防人員搜救，由於男子落水後隨即失去蹤影，消防人員搜索至今，只見其釣竿，尚未找到人，正在擴大搜救中。

彰化消防局表示，出動彰化市東區與芬園消防分隊人員前往搜救，與台中市烏日轄區分隊合作展開搜救，男子落水地點位處在貓羅溪與烏溪的交會處，溪流湍急，還未找到落水男子身影。

在場目擊的另名釣客指出，當時貓羅溪現場只有他落水男子2人各自來此釣魚，不料他瞥見對方不知何故竟突然落水，在水面上浮浮沉沉、沒多久就不見蹤影，嚇得立即通報警消。

根據釣客指出，貓羅溪是烏溪支流，兩溪交會處溪流環境魚類十分豐富，令釣客驚奇，因而吸引許多釣客慕名而來尋寶，卻也因溪水湍急，常發生落水意外；今天上午落水的釣客在溪畔遺留下釣具漁網等工具，消防人員也已找到落水後的釣竿，持續搜救中。

(中時 )