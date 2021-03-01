台北一名年輕正妹小芳（化名）前年8月與一票友人到夜店喝酒，之後續攤時，她向一名男性友人說「好想要1隻皮卡丘」，沒想到對方酒醉之下，竟開始模仿起皮卡丘裝可愛，最後還將頭鑽進她的胸部裡，開始摟腰、磨蹭並強吻，讓她事後氣得提告；法院刑事部分判刑4月定讞，民事部分考量男子現職為臨演、國小肄業，判賠8萬元，可上訴。

判決書指出，小芳當時與該男子和4名友人去完夜店後，一行人到1間餐廳續攤，她在聊天過程中提到「想要1隻皮卡丘」，沒想到男子聽到竟然開始裝作皮卡丘，將他的頭鑽進小芳胸部裡，模仿皮卡丘撒嬌的樣子；而小芳當下嚇得趕緊推開對方，並指著天花板喊「監視器有在拍」、「不要碰我」、「不要鬧了」。

沒想到該男子還不肯收手，對小芳說「信不信我會親你」，並趁機摟住小芳的腰、強吻她，讓她事後決定提告。男子在法庭上辯稱當時酒醉，且罹患精神疾病正在服藥，但法院認為小芳當下制止時，他曾一度收手，顯見他喝酒後仍有辨識能力，但他犯後不願認錯，最後依性騷擾罪判刑4月，全案定讞。

民事部分小芳求償10萬元，但男子仍辯稱一開始對她摟抱、埋胸磨蹭及摟腰，對方並沒有拒絕，讓當時酒醉的他，誤認小芳對他也有好感，才會產生後續親吻行為，但法院認為男子刑事部分已被判刑，足認他已不法侵害小芳身體自主權，考量到他國小肄業，現為臨時演員等情狀，判須賠8萬元為適當，全案可上訴。

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(中時新聞網)