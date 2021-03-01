台中市府運動局長李昱叡到場鼓舞球隊，期盼他們在3月14日至20日的決賽持續奪勝、為台中爭光。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

109學年度中等學校5人制足球聯賽高男組複賽結果28日出爐，台中市惠文高中、青年高中代表隊確定取得決賽門票，市府運動局長李昱叡昨日分別到場鼓舞球隊，期盼他們在3月14日至20日的決賽持續奪勝、為台中爭光。

李昱叡指出，台中市府全力支持學校培育足球人才，青年高中針對5人制足球運動長期進行培訓，在教練李名宥的指導下，去年拿下全國第4佳績，今年出征選手多半為高2主力，目標就是要勇奪冠軍。

惠文高中同時培育5人制與11人制足球選手，在教練葉獻中帶領下同樣為全國聯賽的常勝軍，該校不僅男足挺進決賽，女足更率先打進3月7日至13日的決賽，期待台中代表隊發揮團隊默契，將冠軍抱回台中。

台中市足球委員會指出，青年高中與惠文高中複賽現場從台中北上加油打氣的家長與觀眾歡呼聲不斷，青年高中27日對宜蘭高中，以3：1取得第4勝篤定晉級，昨日出戰4：1力克新竹高中。

惠文高中以19：4技勝苗縣竹南，兩隊最終積分7戰5勝，在A、B組分別排名第3，雙雙進入8強決賽。

運動局強調，為支持台中在地校隊迎戰全國聯賽，運動局透過補強運動防護措施，協助代表隊組訓參賽，除了5人制足球聯賽，惠文高中男足將於3月7日至8日前往吳鳳科技大學進行「109學年度中等學校11人制足球聯賽」複賽，持續為市爭光。

此外，為備戰110年全國運動會，與台中市體育總會足球委員會合作及早展開男、女代表隊選拔、培訓作業，共同培育足球運動人才。

(中時 )