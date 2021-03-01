為使學生安心學習，教育部鼓勵獲高等教育深耕計畫補助學校建立校內經濟及文化不利學生就學協助機制，包括從入學、課業、證照或職涯規劃等多元輔導措施，3年來，已有近20多萬人次學生受惠；另提高文化不利學生就讀公立大學機會，也有6000多人次學生受惠。

教育部表示，為協助經濟不利學生減少打工時間以安心就學，除現行既有各類學雜費減免、大專校院弱勢助學計畫助學金及就學貸款等協助措施外，再透過學校學習輔導與助學基金，對經濟不利學生整體學習歷程的關照，使其順利完成學業。

在提升經濟及文化不利學生入學公立大學機會，學校透過提供經濟及文化不利學生參加入學考試時，給予參與面試的交通費及住宿費等補助，以增加入學機會。例如，勤益科大給予考試報名費、交通及住宿費補助，提供面試時免費接駁專車服務，109學年有200人次考生受惠。

此外，以「學習取代工讀」的輔導機制，並提供學生「學習獎助學金」；經濟不利學生透過參與學校安排的課業輔導、證照輔導、職涯輔導或就業力培訓等多元輔導機制，獲得學習獎助學金。

例如台科大原有學生原兼多份工讀，受補助之後，將打工時間用來參加讀書會及英語能力訓練等課程，原對課業感到吃力及對未來迷惘，但經由學習輔導，已決定朝擅長的領域發展，包括考取專業教練證照等，逐步往夢想實現。

再者，為鼓勵學校積極爭取社會資源，依學校募款額度，教育部則提供同比例的補助額度，每校最高500萬元，建立學校永續助學基金。例如致理科技大學設有「致理之愛」助學專戶，募取小額捐款，發揮公私協力效益，長期穩定累積助學基金，使學生能夠安心就學，不再為學費、生活費擔心。

(中時 )