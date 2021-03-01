「吉安鄉北昌零售市場村鄰長服務所」未來除了是村鄰長服務所外，更是村民聯誼中心，盼能藉村民活動活絡空間。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉北昌市場近年在大環境競爭下，出現經營瓶頸逐漸沒落，舊有辦公室閒置許久無人使用，吉安鄉公所不願見其空間成蚊子館舍，活化打造成「吉安鄉北昌零售市場村鄰長服務所」，日前甫啟用，未來除了是村鄰長服務所外，更是村民聯誼中心，盼能藉村民活動活絡空間。

吉安鄉公所近年盤點鄉內公有設施，讓公務處所能有高頻率的使用，更期盼能達成零蚊子館舍的活化空間目標，繼日前將為在福興菸廠的吉安創客棧與創新創業協會館舍共融後，近日再活化北昌村擱置多年的舊有辦公室，成為北昌村鄰長服務所。

北昌村長劉文賢說，北昌市場近10年逐漸沒落，舊辦公室閒置未使用，感謝吉安鄉公所協力將其共構成鄰長們服務交誼的空間，讓鄉親們多個聯誼和反應服務的聯繫處所。另感謝縣議員吳建志、代表劉靜文建議經費挹注整修、添購部份設備，讓鄰長、志工服務期間也能增進公誼。

35年的資深鄰長吳阿却對北昌村鄰服務所有著滿滿的期待，希望未來能以班方式，共同維護得來不易的空間，讓每位村民可以方便找到就地服務管道。在市場經營36年豬肉攤商郭老闆也期盼「村鄰長服務所」可以讓沒落已久的傳統市場增添生命力。

吉安鄉長游淑貞表示，北昌村是吉安鄉居住人數之冠，居民均關心周遭建設需求，除將北昌市場閒置空間活化，公所也正針對市場老化問題，加強原有結構補強、耐震評估，後續將提計畫爭取中央經費補助，屆時將會召開市場規畫地方說明會，聽取攤商和居民實切需求，並將停車問題納入檢討。

花蓮吉安鄉北昌市場近年在大環境競爭下，出現經營瓶頸逐漸沒落，舊有辦公室閒置許久無人使用，漸漸成為蚊子館舍。（羅亦晽攝）

花蓮吉安鄉北昌市場近年在大環境競爭下逐漸沒落，公所針對市場老化問題，加強原有結構補強、耐震評估，並聽取攤商和居民實切需求，並將停車問題納入檢討，後續將爭取中央經費補助改善。（羅亦晽攝）

(中時 )