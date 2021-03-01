擔任「熊貓外送」(FOODPANDA)外送員的甘姓男子，因利用代收客戶點餐費用機會，1個月暗槓9萬1058元，事後經熊貓外送公司催討，僅繳回2萬4000元，熊貓外送提告，台北地院依業務侵占罪判甘男徒刑6月，緩刑2年，並命甘男須分期償還餘款6萬7058元。

檢方調查，甘男曾在富胖達公司(熊貓外送)擔任遞送餐點外送員，自2019年9月17日起至10月23日止，利用向客戶點餐代收費用機會，侵占款項9萬1058元，未繳回給富胖達公司，經富胖達公司多次催討，甘男僅繳回2萬4000元，尚積欠富胖達公司6萬7058元。

富胖達公司報警提告，檢方調查時，甘男認罪，檢方安排甘男與富胖達公司成立調解，但甘因未履行償還欠款事宜，檢方依據確認配送階段手機APP畫面示意圖、2019年9月17日訂單明細表、遞送工作之全部訂單明細光碟、積欠未繳回件數、款項之明細表，起訴甘男。

法官認為，甘男不思循正當途徑獲取財物，行為不當，審酌他沒有前科、犯後坦承犯行，並與富胖達公司成立調解，依業務侵占罪判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，並命他應依調解書內容履行賠償義務，否則由檢察官撤銷緩刑。

(中時 )