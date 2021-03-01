大陸海關總署因在台灣鳳梨檢出介殼蟲，3月起全面禁止台灣鳳梨輸入，由於銷陸鳳梨占了台灣出口鳳梨的9成，勢必衝擊國內鳳梨產業。羅志祥的前經紀人孫德榮拋磚引玉，希望全民一起協助台農，羅志祥也掏腰包買200箱，卻被大陸網友罵慘。

羅志祥去年被前女友周揚青爆料私生活淫亂、熱愛多人運動，形象一夕之間跌入谷底，沉寂10個月終於復出轉當YouTuber，打包票保證會改過自新，又看到大陸封殺台灣鳳梨，不忍果農得吸收上千萬虧損，響應孫德榮發起的慈善活動「鳳梨愛的連線」，爽快認購200箱台灣鳳梨，並霸氣拿現金支付，財力十分雄厚。

羅志祥支持孫德榮的慈善活動，掏腰包買200箱鳳梨，大陸網友氣炸。

消息傳到大陸後，點燃眾多網友怒火，有人認為羅志祥買台灣鳳梨的行為根本是自斷大陸市場，狂酸：「這操作，看來在大陸賺錢是徹底沒戲了」、「他願意買就買吧，反正別再來大陸撈金就好」、「沒聽說鳳梨有壯陽的功效啊」、「吃了台灣鳳梨，多人運動更有力？」幾乎一面倒的抵制羅志祥。

慘的是，羅志祥救鳳梨的舉動似乎也打動不了台灣網友，PTT鄉民於今（1日）在八卦版上轉貼此事，很快地被眾多網友嘲諷：「笑死～想回來台灣了」、「很明顯想洗白」、「你就算買兩千箱也改變不了渣的事實」但也有粉絲護航：「買自己的產品還要被罵」、「一碼歸一碼，支持台灣鳳梨給推」、「我覺得可以啊，至少他有做事」等。

(中時新聞網)