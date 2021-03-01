插隊還假裝自己有訂位是哪招？一名熱炒店老闆228連假時遇到一組奇葩客人，在店裡客滿還無視排隊人群走進來坐在預定席上，店員上前詢問是否有訂位時，還理直氣壯回答「有啊8位」、「我有訂位，只是你們沒接！」讓店家非常傻眼。

一名熱炒店老闆228連假時遇到一組奇葩客人，明明沒訂位還說是店家沒接電話。(翻攝自 爆怨公社)

一名熱炒店老闆27日在臉書「爆怨公社」PO文，表示那天店裡客滿的狀態下，突然出現一桌客人像阿飄一樣走進來，「如入無人之境，閃過排隊的人潮」，直接坐在預定桌上，原PO見狀後，馬上請員工去詢問他們是否有訂位，結果其中一位客人假裝鎮定地回答，「有啊8位」，店員接著問「請問大名是？」，對方竟回「我有訂位啊！只是你們沒接！」讓原PO聽了大怒，馬上把他們趕出去排隊，「空桌上面的已訂位牌子看不懂嗎？」

對此，網友紛紛留言：「這招夠賤」、「原來可以這樣訂位，新招！」、「等等吃完之後『我們有付錢啊，只是你沒收』」、「奇葩滿天下」、「原來訂位只要電話響就可以了？長知識了⋯⋯」、「我會很有錢，只是還不知道從哪來」、「幹話王欸」、「人不要臉，天下無敵」。

同時，有眼尖網友發現，原PO跟之前整鍋白飯被大媽端走是同一個老闆，「今天整鍋飯沒被端走，真的是萬幸了」，還有人問原PO「老闆，你們家的飯鍋怎麼藏起來了啦」、「飯鍋後來怎麼了」，原PO回答「沒辦法飯鍋很珍貴！晚上我現在都抱著睡」，並解釋被端走的飯鍋隔天客人兒子拿來歸還了，還拿500元道歉因此沒追究。

(中時新聞網)