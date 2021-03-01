大陸工業和信息化部部長肖亞慶3月1日在國新辦新聞發佈會表示，「十三五」時期，大陸工業增加值由23.5兆元（人民幣，下同）增加到31.3兆元，連續11年成為世界最大的製造業國家，對世界製造業貢獻的比重接近30％，更強調大陸將全面開放一般製造業，並有序放開電信領域外資准入限制，吸引更多的外資高端製造業專案落地。

大陸工信部發言人田玉龍更強調，晶片產業發展面臨機遇與挑戰，需在全球範圍內加強合作，共同打造晶片產業鏈使更加健康可持續發展，中國政府在國家層面上給予大力扶持。

大陸「十四五」規劃建議提出加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。肖亞慶表示，工信部為此要在4個方面發力，第一是緊扣科技自立自強，提升產業鏈的創新能力。主要是聚焦新領域如積體電路、關鍵軟體、關鍵新材料、重大裝備、工業互聯網等；第二是保持完整產業鏈體系，打好產業基礎高級化和產業鏈現代化攻堅戰。

第三是緊扣擴大內需，暢通國民經濟循環，加快提升製造業供給體系品質，第四是緊扣國際國內雙循環相互促進，進一步提升對外開放水準。

(旺報 )