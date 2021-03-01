就算想要故意擺爛到底，火箭這種擺爛方式也太難看了吧！火箭1日在自家主場豐田中心以84比133慘遭灰熊血洗，除了苦吞11連敗，超越騎士10連敗改寫本季最長連敗紀錄，全場投籃命中率2成77與投進23球，雙雙寫下隊史最爛紀錄。

火箭如此慘敗的頭號罪人，當屬主控沃爾，因為他全場投16中4，含三分球投5中0，雖然攻下全隊最高14分，卻在助攻、籃板、抄截與火鍋等數據都掛零，更發生多達5次失誤，看來沃爾先前放話想要帶領火箭重新升空，完全是說說而已。

沃爾的其他火箭隊友也沒好到哪去，艾瑞克戈登投10中1，含三分球投5中0，只拿5分、2助攻，豪斯投11中2，含三分球投6中0，拿5分、5籃板，史德林布朗投8中1，僅拿5分，反而是菜鳥中鋒派頓投6中4，貢獻10分比較正常。

看到火箭如此離譜的投籃表現，灰熊乾脆都用板凳球員上場磨練，卻還是可以痛宰對手49分之多，灰熊板凳球員總共攻下85分，比起先發陣容共拿48分多上許多，才剛傷癒復出的威斯洛拿下全場最高20分，克拉克也有16分、12籃板。

(中時 )