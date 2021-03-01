嘉義八掌溪畔黃花風鈴木盛開，228連假賞花人潮多。（讀者提供）

嘉義八掌溪畔黃花風鈴木盛開，228連假湧現賞花遊客爭睹「金色大道」的美景，拍網美照，1日有眼尖民眾發現「黃金風鈴木4-5月限定」怪怪的，嘉義市政府觀光新聞處表示，一時疏忽誤植，會趕緊改標。

賴姓民眾說，228連假南北二路賞花人潮到嘉義市來賞黃花風鈴木，不必上山，不用門票，八掌溪畔賞花人潮如織，遊覽車一車車遊客來了，攤販也來了，但軍輝橋頭不知哪個單位最近立了指標，卻把2月底至3月中旬的黃金風鈴季寫成「4-5月限定」，這會不會誤導民眾？

市府觀新處觀光工程科表示，市府執行環市自行車道工程計畫，今年初同時製作黃金風鈴木、黃金阿勃勒花期的指標牌，黃金風鈴木通常2月底、3月中旬開花，黃金阿勃勒花4、5月開花，2種花花期不同，因一時疏忽，製作指標牌誤植，會趕緊用貼紙改標。

市府觀新處表示，嘉義市軍輝橋旁鄰近吳鳳南路547巷、靠近立人高中側的八掌溪堤防、世賢路一段（松江一街至北港路口）、自由路（興達路至世賢路一段）、嘉義女中前垂楊路等路段，都種植黃花風鈴木，正值盛開期，歡迎民眾來嘉賞花，在「金色大道」取景拍美照。

嘉義八掌溪畔黃花風鈴木賞花人潮多，攤販也來了。（讀者提供）

嘉義八掌溪畔黃花風鈴木盛開，金色大道美景吸睛。（讀者提供）

(中時 )