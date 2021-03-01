受市場需求旺盛等因素提振，今年第1季大陸消費電子業淡季不淡。但受供應鏈產能不足等因素影響，作為半導體晶片用量最大市場，手機晶片正處於「全面缺貨」。聞泰科技董事長助理鄧安明說「由於供不應求，現在只能滿足客戶的部分需求，有些客戶給的訂單都接不了。」

諾為諮詢CEO李睿更指出，晶片緊缺的情況主要是因為全球晶片產業鏈正在重建以及周邊和汽車產業對晶片需求擠壓，受到疫情影響缺貨的趨勢會持續1到3年，研判未來2年全球手機市場的出貨總量肯定（會因晶片短缺問題）下降。

據《中國證券報》引述小米中國區總裁盧偉冰近日更在個人微博上表示「今年晶片缺貨，不是缺，而是極缺。」另據群智諮詢最新預測，今年第1季底，預計2M攝像頭模組的價格預計上漲6.5％左右，5M／8M攝像頭感測器供應依舊緊張，預測第2季可能再漲價。

鄧安明也介紹，在半導體業務方面，與去年同期相比，目前公司旗下安世半導體類比晶片和功率器件漲價幅度在10至50％之間，部分晶片和器件漲價幅度甚至達到70％。

(旺報 )