國民黨主席江啟臣（中間黑西裝者）在參加法會致詞上，肯定宗教力量安定民眾度過新冠肺炎疫情的恐慌。（程炳璋攝）

中國國民黨主席江啟臣1日出席中國佛教會在台南市正覺寺舉辦的仁王護國息災祈福大法會，提到宗教陪伴人民度過一整年新冠肺炎疫情挑戰，農民在過年期間再遇到鳳梨出口挫折，希望政府拿出具體方法解決。

中國佛教會每年舉辦祈福大法會已歷經48年，今年新冠肺炎疫情依然嚴峻，佛教界希望藉法會誦經祈求消弭病毒。江啟臣南下參加法會儀式，肯定宗教在疫情肆虐時安定人心，中國佛教會理事長淨耀法師當場致贈紀念品。

江啟臣肯定宗教界在人民疫情衝擊時，發揮宗教最大力量，讓大家心情安定安心。呼籲蔡英文政府應在後疫情時代，提出面對未來解封與經濟復甦的方法。

江啟臣提到，台灣人民剛度過去年一整年的疫情衝擊，今年過年期間，農民又遇到大陸宣布禁止台灣鳳梨政策。台南也是鳳梨盛產地區，他心疼農民面對疫情又面對生計的挫折，希望政府拿出具體措施與方法，解決農民辛苦。

香港國安法去年上路，香港警方2月28日以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名香港民主派人士，江啟臣表示，國民黨長期一路支持香港的民主法治，遺憾香港國安法成為打擊異己工具，對香港發生此事令人感到失望。

(中時 )