珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政率領環保人士，在1日凌晨前往大潭藻礁欲關心當地生態，卻遭管制區人士阻攔，潘忠政上午表示，此行目的是為了關心大潭藻礁「柴山多杯孔珊瑚」，目前剛好是退潮時間適合觀察，政府與中油相關人士不應如此蠻橫無理。

潘忠政表示，「柴山多杯孔珊瑚」最早在高雄柴山發現，但當地目前已找不到相關族群，只剩桃園沿海觀察的到，可能是僅存最大的族群，管制區明定農曆初一、十六及前後兩天不得進入，而1日凌晨並非禁止時間，前往當地遭攔受阻，然而釣客換證都可進入，卻只有環團及記者無法進去，遭到差別待遇的民眾群情激憤，但還是忍住性子，駐警還是一臉無奈的表示這是上級的指示，提不出任何規定的文件。

同行的珍愛桃園藻礁總部聯絡人陳逸樺也無奈表示，不懂「環團」的定義為何，大家只是關心在地生態的桃園人，就算禁止進入管制區，也希望有公文白紙黑字說明清楚。

潘忠政說，隨著連署份數達到中選會規定，也希望把目標繼續調高至45萬甚至50萬份，這也顯示全國人民感受到這股粉紅風暴，要讓更多人知道環境和開發之間，仍應以無法恢復的環境生態為重。外界也認為，這次的環境生態議題轉變成為政黨惡鬥與對立，他也說，這是有心人士刻意誤導，公民發起公投本來就是全民意志，經常在說民主自由的民進黨應該要更有風度，然而府院黨卻是不斷壓制，用盡步數所引來的就是全民反彈，從這幾日連署份數急遽增加就可以知道，民進黨對於不重視藻礁生態這件事真的是做錯了。

(中時 )