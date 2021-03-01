大陸宣布暫停進口台灣鳳梨，國內鳳梨產地之一的高雄也身受其害，市府及相關單位紛紛站出來力挺鳳梨農民，高市民進黨部1日下午採購5000斤鳳梨捐贈家扶中心，國民黨則於2日開放高市黨部讓鳳農擺攤，舉辦為期3天的台灣鳳梨周活動，希望以實際行動力挺鳳農。

民進黨高雄市黨部1日下午率先拋磚引玉採購5000斤鳳梨做愛心，邀請到大樹鳳梨伯，捐贈鳳梨給家扶中心小朋友，用實際行動力挺農民，並呼籲各界人士一起支持台灣鳳梨。

鳳梨事件爆發後，國民黨高市黨部將原先於2日舉辦的小農市集，升級為台灣鳳梨周活動，力邀高雄的鳳梨農民前來黨部擺攤，讓更多民眾可以直接跟鳳梨果農做購買，推銷高雄高品質鳳梨，助鳳梨農民一臂之力。

高雄市長陳其邁除了承諾將全力協助鳳梨、蓮霧等農產品銷售，照顧農民朋友，也在臉書上發出他到鼓山春田冰亭享用鳳梨冰的貼文，用另類方式力挺高雄鳳梨果農，陳其邁貼文指出，鳳梨冰的酸甜滋味讓他一口接一口，讓他好像回到小時候。

(中時 )