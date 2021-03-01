吳宗憲近日接受LiTV立視線上影視專訪，表示3月將推出一套三本的理財叢書，他除演藝事業外，私下也是超多副業的老闆，想將豐富賺錢經驗大方分享，「其實我主要目的是要幹掉《我的存在本來就值得青睞》，這本去年得到台灣年度暢銷書冠軍，我要親手血刃這本書的作者吳姍儒，把她從王座趕下來，讓她知道真正文筆好的人是她爸爸，而不是她」。

對吳宗憲來說，在職場工作態度很重要，他引述甘迺迪總統就職名言：「不要問國家為你做什麼，而是要問你為國家做了什麼。」他提及現在不少人對工作抱怨連連，不珍惜眼前經驗，「假如你對我說，憲哥不好意思，我一個月薪水最少50萬，那你要知道，你要求50萬的薪水，一個月應該可以幫我做500萬業績吧，這談判合情合理，所以一切都是你自己心態的問題」。

至於下場演唱會何時到來，吳宗憲感性表示：「希望爭取到大巨蛋開唱，或許，就把它做為我封麥告別的演唱會，就在大巨蛋好好唱個幾場，也可規畫所得做公益，因為我覺得觀眾朋友給我的已經夠多了，到時大家來回味一下我以前的每首歌，謝謝一路陪著我走」，此話一出讓所有人忍不住尖叫，只見他似乎心意已決平靜表示：「我被不合理的攻擊太多，請還我的人生好嗎？當鈴聲響起，就差不多也是我要告別的時候了。」

(中時 )